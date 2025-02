Javier deve saperlo Grande Fratello parla Zeudi e cambia di nuovo tutto Pubblico scioccato

Leggi su Caffeinamagazine.it

C’è una gran confusione al, anche e sopratnella testa diDi Palma. O almeno così fa capire al. Come si ricorderà, nell’ultima diretta su Canale 5, aveva detto di essere infatuata soltanto di Helena Prestes, con cui si era freddata per l’avvicinamento a. Che, sentendo quelle parole, ha deciso di fare un passo indietro e di permettere alle due di recuperare il rapporto perso anche a causa sua.Ma nelle ultime ore, come spesso accade al, la situazione si è ribaltata. Dindo con Chiara,ha detto cose inaspettate sue sul motivo per il quale si è avvicinata a lui nei giorni scorsi. “Ti hanno graziata perché non hanno fatto vedere la complicità che c’era tra voi la sera dell’aperitivo. Eravate tanto vicini, e ci sta perché lui è interessante, ma non puoi tenere il piede in due scarpe”, le ha detto la Cainelli.