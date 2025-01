Tg24.sky.it - Tragedia Natisone, i tre ragazzi morirono per "negligenza dei soccorsi": 4 indagati

Ladel fiumefu causata dalladei. Così, in sintesi, la procura di Udine ha formalizzato l'atto di chiusura delle indagini nei confronti di 4 persone per la morte di Patrizia Cormos e Bianca Doros, di 21 e 23 anni, e Cristian Molnar di 25, avvenuta lo scorso 31 maggio. I giovani furono travolti dalla piena del fiume, a Premieracco, in provincia di Udine. Le indagini riguardano tre vigili del fuoco e un infermiere in servizio alla centrale operativa del Sores nel pomeriggio del 31 maggio scorso. L'ipotesi di reato nei loro confronti è di omicidio colposo.