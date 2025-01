Juventusnews24.com - Thiago Motta Juventus, pieno sostegno all’allenatore: ma ora la dirigenza ha queste aspettative. Nuova rivelazione dalla Continassa: concetto ribadito post Benfica

di RedazioneNews24, lasostiene l’allenatore ma ha anche: la situazioneNon è al momento in bilico, con ladellache sostiene pienamente il suo allenatore. Diverse le attenuanti che gli sono riconosciute, dai tanti infortuni ai molti cambiamenti che ci sono stati nei mesi, ma è ora di dare rise anche sul campo. Lo spiega la Gazzetta dello Sport, che rivela come labianconera ora voglia vedere dei cambiamenti di un certo tipo nei risultati, in un 2025 cominciato con una sola vittoria fin qui. Troppi pareggi, troppe le incertezze: unche saràanche prima dell’Empoli o, al più tardi, martedì dopo la chiusura del mercato a tutta la squadra.