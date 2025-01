Sport.quotidiano.net - Sugli spalti. La Brigata Ultra non esiste più: "Ogni storia ha un inizio e una fine»

Leggi su Sport.quotidiano.net

La notizia è forte: dopo 31 anni laUltrà si scioglie. Uno dei gruppi storici della Curva Nord del Perugia, dopo lunga riflessione, ha deciso di dire basta. L’annuncio arriva con un post di Roberto Biallo, capo storico dellaUltrà: "ha une una. Ringraziamo tutti gli amici e i nemici incontrati in questi anni. In ricordo di chi non è più con noi e in onore dei nostri diffidati. Dal 1994 ovunque e comunque". Il tifo della curva Nord ha vissuto mesi caldi e di tensione. A volte culminati anche con scontri. E pensare che nel 2018 i tre gruppi più rappresentativi della Nord,, Ingrifati e Armata Rossa, avevano fatto un passo storico unendosi sotto lo stesso striscione "Ostinatamente Ac Perugia". Scrivevano "è nata l’esigenza di un fronte comune e compatto, sostenere il Perugia è per noi la cosa più importate, questa unità ci permette una gestione ottimale del tifo ed ha come obiettivo quello di coinvolgere più gente possibile, ripartendo proprio dal centro della Curva".