Anteprima24.it - Saint-Maximin in prestito: il Napoli prova il colpo last-minute

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUltime ore di fuoco per il mercato del, con Allansempre più vicino a vestire l’azzurro. Il club di Aurelio De Laurentiis sta lavorando senza sosta per regalare ad Antonio Conte l’attaccante francese del Fenerbahçe, indall’Al-Ahli. Una trattativa complessa, che coinvolge tre club e che si gioca contro il cronometro: entro la mezzanotte di oggi, infatti, il mercato in Arabia Saudita chiuderà i battenti, e ildovrà trovare l’incastro giusto per portare a termine l’operazione. Il nodo principale resta la risoluzione deltrae il Fenerbahçe. Il club turco dovrà liberarlo entro la scadenza di questa sera, permettendogli così di tornare ufficialmente all’Al-Ahli. Solo a quel punto, una volta rientrato alla base, il francese potrà essere girato alcon un nuovo accordo.