Romadailynews.it - Roma: Tempesta-Palmieri (Pd), con lotta a evasione e riordino recuperato 53 per cento incassi

In Commissione congiunta Bilancio – Ambiente oggi “abbiamo portato un aggiornamento sulla situazione della Tari”. Lo dice in una nota Giuliae Giammarcorispettivamente Presidente della Commissione Bilancio e della Commissione Ambiente in Campidoglio. “642,8 milioni di euro entrati nelle casse diCapitale nel 2024, grazie all’emersione di 140.000 utenze tra persone fisiche, negozi e aziende e dei 218.000 utenti morosi, una cifra che corrisponde al 53 perin piu’ degliregistrati dal 2021 al 2024 che ci consente anche di diminuire la tariffa per il prossimo anno.Entrate che non sono solo un successo contabile ed amministrativo, ma anche politico. Abbiamo reso piu’ efficienti i servizi, riformato le procedure interne ad Ama e la banca dati delle utenze, abbiamo re-introdotto modalita’ di pagamento piu’ agevoli per i cittadini come la domiciliazione bancaria e introdotto nuove modalita’ come l’app IO.