Lutto per la conduttrice prima di "Sanremo": il triste addio

Personaggi tv.per ladi “”: il. A pochi giorni dall’esordio sul palco dell’Ariston in occasione del “Festival”, l’attrice Mariasole Pollio è stata colpita da un doloroso. La ragazza ha condiviso con i fan la propria sofferenza svelando il rapporto speciale che c’era tra lei e la persona scomparsa.(.)Leggi anche: Melissa Satta in ospedale: cos’è successo all’ex velinaLeggi anche: “2025”, Carlo Conti esagera con i co-conduttori: tutti i nomi sera per sera“2025”, per Mariasole Pollio inizia una nuova avventuraTra poco più di una settimana, la giovanissima attrice Mariasole Pollio accompagnerà il pubblico italiano verso la 75ª edizione del “Festival di” con la sua presenza al “Festival” su Rai1.