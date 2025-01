Ilrestodelcarlino.it - Il Romagna:: "Essere secondi non ci basta"

"L’idea è migliorare il secondo posto". Con le parole del presidente Corrado Maria Dones si è già detto tutto sull’intento del GymnasticTeam, che l’8 febbraio a Brescia inizierà il nuovo campionato di Serie A1 di ginnastica artistica. Nuovo sotto tutti i punti di vista, dal momento che la Federazione Internazionale ha mescolato abbondantemente le carte relative alla formula e allo svolgimento della fase finale, durante la quale appunto il gruppo cesenate proverà a mettersi al petto lo scudetto. "Nessuno è penalizzato rispetto agli altri - è l’analisi del tecnico Roberto Germani - ma tutti siamo ugualmente chiamati a confrontarci con un contesto nuovo. Ci prenderemo la prima gara per guardarci intorno, con l’intento di salire progressivamente di colpi durante la stagione. Dovremo adeguarci a nuovi modi di assegnare i punteggi e soprattutto alla formula della finale, che non sarà più a sei e con una sorta di scontri diretti tra atleti, ma a otto, con tre atleti chiamati a gareggiare per ogni attrezzo e con tutti i punteggi che verranno tenuti validi.