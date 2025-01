Date tempi di kickoff per Man City vs Real Madrid PSG e playoff knockout

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-31 22:58:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:I campioni inglesi e spagnoli in carica sono stati attratti mentre i leader dei coefficienti Manchestere ilsi affrontano nei play-off della fasedella Champions League 2024/25.Il sorteggio, che ha anche consegnato i leader della Premiership scozzese Celtic un pareggio contro il sei volte campione del Bayern Monaco, si è tenuto a Nyon il 31 gennaio.Paris Saint-Germain ha disegnato Brest in una resa dei conti All-French, mentre i finalisti del Borussia Dortmund del 2023/24 sono stati contrapposti contro gli sport da tavolo portoghesi.Con lee idiper gli infissi confermati più avanti nel corso della giornata, 101Greaatgoals.com ha i dettagli su quando si svolgeranno i giochi per raggiungere il round di 16.