Lanazione.it - Cantagallo, nasce la Via delle Fonti e dei mulini

Prato, 31 gennaio 2025 - Il Comune disi è aggiudicato le risorse del bando che Publiacqua destina ai Cammini dell'Acqua. Il Comune valbisentino ha presentato un progetto di cammino turistico e storico/culturale chiamato "La viae deidi". "Il percorso ad anello si sviluppa per sette giorni quasi interamente all’interno del territorio comunale - spiega Jacopo Payar, assessore a Promozione, Aree Protette e Turismo - si snoda per i primi tre giorni nella Riserva Naturale Acquerino, dove spicca la presenza spontanea e abbondante di, ruscelli e torrenti, mentre i restanti quattro sono dedicati alla Valle del Limentra, unaporte di accesso alla Riserva, e ai caratteristici borghi de L’Acqua, Fossato, Gavigno, La Centrale, Peraldaccio, luoghi ricchi di storia e di secolari, alcuni dei quali ancora in funzione".