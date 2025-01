Oasport.it - Calcio, sconfitta indolore per la Lazio in Europa League. La Roma vince e va ai play-off

Leggi su Oasport.it

Nell’ultima giornata della prima fase dell’2024-2025 disono arrivati i verdetti per quanto concerne le qualificate alla seconda fase ad eliminazione diretta:per la, già certa del passaggio diretto agli ottavi, vittoria fondamentale per la, che accede ai-off.I giallorossi regolano, con un punteggio all’inglese, i tedeschi dell’Eintracht Francoforte: la compagine teutonica viene battuta con un gol per tempo. Il 2-0 finale porta la firma di Angelino, in rete al 44? su assist di Mancini, e di Shomurodov, in gol al 69? con la complicità di Soulé.Cade la, già certa del passaggio agli ottavi, battuta per 1-0 dai lusitani del Braga: decisiva la rete realizzata all’alba del match da Horta, che al 6? sfrutta il passaggio di Gomez e mette a segno il gol che condanna i biancocelesti ad unafortunatamente ininfluente.