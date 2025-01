.com - Bocce / Via alla stagione agonistica, Jesi debutta in serie A regionale

La Bocciofilana su tre livelli, oltremassimaanche 1° e 2° Categoria. Ai nastri di partenza anche la Bocciofila Campanelli MoieVALLESINA, 31 gennaio 2025 – Prende il via ladellecon i campionati agonistici.Come già preannunciato nei mesi scorsi (rileggi qui.)/ Bocciofilana, ecco laApasso in avanti importante per la Bocciofilache prenderà parte al campionato di 1° CategoriaA.Il debutto domani sabato 1 febbraio in casa del Bar Cardelli di Monsano. Le altre del girone: Concordia Pesaro, Bocciofila Metaurense, Bocciofila Cagliese. Il debutto sui campi di via Ugo La Malfa sabato 8 febbraio alle 14,30 contro la Bocciofila Metaurense.fine le prime tre del Girone accederannofase finalementre la quarta, per accedervi, dovrà vincere lo spareggio con un’altra quarta di un altro Girone.