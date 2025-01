Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 31 gennaio 2025 | Trono Classico e Over

, venerdì 31è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 31, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 21. E protagonista, molto probabilmente, sarà proprio Gianmarco, il nuovo tronista. Il ragazzo romano, che non è stato scelto da Martina De Ioannon, ha accettato la proposta di Maria De Filippi e ora è pronto a rimettersi in gioco. Per lui sono arrivate ben 8000 richieste, un record. Ein studio la padrona di casa presenterà le prime 100 corteggiatrici, che andranno a occupare – per sedersi – la parte del pubblico.