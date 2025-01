Lanazione.it - A Vaiano una strada intitolata a Padre Cambié

Prato, 31 gennaio 2025 – Un legame profondo cone con la sua Badia. È quello che ha sempre contraddistintoErmanno(1906-2004), sacerdote sacramentino del Convento di Sant'Agostino a Prato che venne aper circa 20 anni, dal 1975 al 1994, tutte le domeniche per celebrare tre SS. Messe alla Badia di. Adessogli ha dedicato una, un antico percorso all'inizio di via Nuova per Schignano che porta all'ameno paese collinare in Val di Bisenzio..Studioso ed esperto di arte, di teologia, di liturgia, di iconografia, arrivò aquasi per caso la vigilia di Natale del 1975, innamorandosi subito della Badia che allora versava in condizioni di profondo degrado. Proprio lui fu uno dei primi a capire l'importanza di questo monumento e a cercare i primi fondi per iniziare il suo restauro.