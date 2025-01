Sport.quotidiano.net - A caccia di medaglie. Via ai campionati italiani

Partono domattina alle 9 ad Ancona, e con il reggiano Campani già impegnato nella prima gara del getto del peso, iindoor d’atletica leggera riservati alle categorie juniores (under 20) e promesse (under 23). Difficile sarà superare il traguardo delle quattro, con una ventina di reggiani al via: Alessandro Casoni della Corradini Rubiera è tra i primi sia sugli 800 metri, sia sui 1500, così come la pesista promessa della Self Montanari e Gruzza, Vivian Osagie e pure il saltatore con l’asta junior Lorenzo Blundetto che però veste i colori della Fratellanza Modena. Per Casoni, già azzurrino l’anno scorso, è un bel banco di prova, tra l’altro con due gare impegnative a distanza di nemmeno 24 ore. Alle loro spalle scalpitano per un posto in finale Lorenzo Shani, pesista junior della Self, Tommaso Campani pesista promessa della Self, Andrea Micheletti ottocentista promessa della Corradini che proprio quest’anno ha debuttato con successo nelle gare indoor e Thomas Algeri dell’Atletica Reggio sui 60 hs.