Bergamonews.it - 1 FEBBRAIO – Divino, La Bella e la Bestia, La coscienza di Zeno e mostre: il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano “, il mercato dei vini” alla Promoberg, lo spettacolo “Ladi” con Alessandro Haber per la Stagione di Prosa al Teatro Donizetti, la Lezione di storia con Francesca Cenerini al Donizetti e.Da annotare, inoltre, spettacoli per famiglie, “Lae la” a Boccaleone e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi sabato 1 e domenica 2in.BERGAMOSABATO 1– Alla Fiera di Bergamo mostra mercato dei vini– Lezioni di Storia: Francesca Cenerini illustra Cleopatra al Donizetti– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– “Schermi d’arte”, 23 artisti trasformano il paravento in luogo di pensiero– A Boccaleone in scena “Lae la”– “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, sold out e nuova data al Papa Giovanni– “Ladi”, al Donizetti in scena Alessandro Haber– Al Piazzale degli Alpini sagra “Carbonara vs porchetta”DOMENICA 2– Alla Fiera di Bergamo mostra mercato dei vini– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Daste inaugura nuovo format di concerti– “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, sold out e nuova data al Papa Giovanni– “Ladi”, al Donizetti in scena Alessandro Haber– Al San Giorgio in scena “Boboboo”– Pandemonium Teatro: gli spettacoli del-end– Al Piazzale degli Alpini sagra “Carbonara vs porchetta”