Movieplayer.it - YOU 5: Joe Goldberg è in gabbia nel teaser dell'ultima stagione

Leggi su Movieplayer.it

Netflix ha condiviso un nuovo5 di YOU, la serie con Penn Badgley, in attesa del debutto degli episodi che avverrà ad aprile. La serie YOU, con star Penn Badgley, tornerà sugli schermi di Netflix il 24 aprile con la5, l', di cui è stato condiviso un. Nel video condiviso online si vede Joeapparentemente bloccato in una, come quella che ha usato nei capitoli precedentia storia. La situazione di Joe in YOU 5 Nel videoa quintadi You, che conferma la data di uscita degli episodi sulla piattaforma di streaming, si ricorda che Joe ritornerà 'dove tutto è iniziato', ovvero New York. Penn Badgley riprenderà infatti il ruolo del protagonista, la cui vita perfetta .