Inter-news.it - VIDEO IN – De Pieri rinnova con l’Inter: «Soddisfazione immensa!»

Giacomo Deprotagonista del giorno. Dopo l’esordio conanche il rinnovo di contratto. Il nostro inviato a Milano, Onorio Ferraro, ha raccolto le dichiarazioni del giocatore all’uscita dalla sede nerazzurra di Viale della Liberazione.CONTENTEZZA – Ventiquattro ore indimenticabili per Giacomo De. Prima l’esordio in Prima Squadra a San Siro, direttamente in Champions League, in una partita del calibro di Inter-Monaco. Poi il rinnovo di contratto, il primo da professionista con il club nerazzurro. Il giovane della Primavera, all’uscita dalla Sede di Viale della Liberazione, ha dichiarato: «Tutto fatto, tutto a posto. Una, sono contentissimo di continuare con questa magnifica società. Mamma e papà sono i primi a sostenermi ogni giorno, sia negli allenamenti che nelle partite.