Secondo Hanno Pevkur, ministro della Difesa estone, una possibile soluzione agli alti costi causati dai sabotaggi deisottomarini nel Marpotrebbe essere l’introduzione di unaper leche attraversano quel mare. “Così come negli aeroporti esistono tasse di atterraggio incluse nei biglietti aerei, potrebbe esserci un costo per le compagnie digazione che transitano attraverso gli stretti danesi”, ha dichiarato Pevkur in un’intervista a Reuters. Questafunzionerebbe come un’assicurazione per prevenire danni alle infrastrutture sottomarine e garantire la loro protezione. Al momento,Estonia è solo una proposta, e i Paesi della regione dovranno trovare un accordo su una soluzione comune. La sicurezza delle infrastrutture sottomarine nel Marè diventata una delle principali preoccupazioni della Nato e dei Paesi della regione, dopo una serie di incidenti che hanno coinvoltodi comunicazione e linee elettriche.