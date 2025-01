Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: stop di 20 giorni per Kalulu, cosa aspettarsi sul mercato

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Table of Contents– 30 gennaio 2025– 29 gennaio 2025– 28 gennaio 2025– 27 gennaio 2025– 26 gennaio 2025– 30 gennaio 2025Infortunio, c’è lesione! Il comunicato ufficiale dellantus e i possibili tempi di recupero. Tutti i dettagliOre 14.10 – Lesione di basso grado per. È arrivato il comunicato ufficiale dellantus dopo gli esami strumentali effettuati questa mattina al J Medical.