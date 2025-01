Napolipiu.com - Rrahmani verso l’addio: il Napoli ha già in pugno il sostituto!

: ilha già inil!">pronto a dire addio in estate? Ilha già individuato il: si tratta del giovane talento ComuzzoIl calciomercato delsi infiamma: Amirsembra destinato a lasciare il club partenopeo già dalla prossima estate. Il difensore centrale, 31 anni, sarebbe nel mirino di diverse squadre, e il, previdente, avrebbe già individuato il suo successore.A rivelare l’indiscrezione è Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, durante la trasmissione Terzo Tempo Calciosu Televomero. Scotto ha acceso i riflettori sul futuro di, aprendo uno scenario di mercato interessante per il.Comuzzo, il nome nuovo per la difesa azzurraIldesignato di, secondo Scotto, sarebbe il giovane talento italiano Comuzzo.