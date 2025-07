Sequestra in casa la ex e la violenta arrestato 33enne a Milano

Ha convinto la ex fidanzata a vedersi per un'ultima volta, l'ha sequestrata in casa per 12 ore, violentandola e picchiandola. È successo nella notte tra domenica e lunedì a Milano, in zona viale Umbria. La vittima, una donna italiana di 45 anni, aveva deciso di interrompere dopo circa sei mesi la relazione.

