Donata Perrone è stata nominata 50esima presidente del Rotary Club Lecce Sud

LECCE – Una nuova presidente per Rotary Club Lecce Sud, il 50esimo dalla sua fondazione. È Donata Perrone, di professione avvocato, che resterà in carica nell’anno rotariano, iniziato lo scorso 1° luglio, per concludersi il 30 giugno 2026. Il passaggio di consegne, alla presenza del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it