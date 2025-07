Monica Bellucci | Con mia figlia Deva abbiamo parlato dei rischi del mestiere

Dall'unione con il collega francese Vincent Cassel sono nate due figlie, Deva nel 2004 e L√©onie nel 2010. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Monica Bellucci: "Con mia figlia Deva abbiamo parlato dei rischi del mestiere"

In questa notizia si parla di: deva - monica - bellucci - figlia

Semplici e diretti: i consigli di mamma Monica Bellucci (e di papà Vincent Cassel) a Deva Cassel valgono per tutto, dalla carriera all'amore - Non è facile essere la figlia di due icone del cinema come Monica Bellucci e Vincent Cassel. Eppure Deva Cassel sembra aver trovato la sua strada con una disinvoltura che stupisce persino i genitori.

Deva Cassel: ¬ęIl grande insegnamento di mia madre Monica Bellucci? Essere sempre gentili nella vita e mantenere sempre viva la meraviglia¬Ľ - La ventenne modella e attrice in un'intervista ha parlato dei ¬ęvalori fondamentali¬Ľ che le hanno trasmesso mamma Monica Bellucci e pap√† Vincent Cassel: ¬ęMi hanno insegnato a guardare sempre avanti, a proteggermi sempre¬Ľ

Deva Cassel: “Ho imparato ad essere gentile grazie a mia madre Monica Bellucci “ - Figlia di genitori dalla reputazione "ingombrante", Deva Cassel deve tanto a sua madre Monica Bellucci e suo padre Vincent Cassel.

Monica Bellucci, oltre a essere un’icona del cinema e della moda, è anche una madre presente e fonte di ispirazione per la figlia Deva Cassel. Proiettata nel mondo dello spettacolo, Deva racconta spesso l'influenza positiva della madre, che le ha trasmesso v Vai su Facebook

Monica Bellucci: Con mia figlia Deva abbiamo parlato dei rischi del mestiere; Chi è Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci protagonista nella serie tv Il Gattopardo. FOTO; Monica Bellucci: “Come vivo chi dice che mia figlia Deva sia raccomandata? Le cattiverie e i giudizi….

Monica Bellucci: "Con mia figlia Deva abbiamo parlato dei rischi del mestiere" - Monica Bellucci, in un'intervista, ha raccontato del rapporto con le sue figlie. gazzetta.it scrive

Monica Bellucci: «Le mie figlie mi hanno insegnato cosa significa amare in maniera incondizionata. Un dono che dura una vita intera» - In una nuova intervista l'attrice umbra, 60 anni, riflette sul suo ruolo di madre e si dice grata a Deva e Léonie, nate dall'amore con l'ex marito Vincent Cassel ... Da vanityfair.it