Lavoro a Rimini oltre seimila infortuni in due anni Casi in aumento nel 2024 anche le malattie professionali salgono

Nel 2024, nelle province romagnole di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini sono stati ufficialmente accertati 11.973 infortuni sul lavoro, secondo i dati forniti dall’Inail. Il dato restituisce una fotografia chiara della situazione concreta nei luoghi di lavoro: migliaia di lavoratori hanno subito un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: lavoro - rimini - infortuni - oltre

Referendum su lavoro e cittadinanza, l'affluenza in provincia di Rimini alle ore 12 è al 7,75% - Diffuso il primo dato molto atteso sull'affluenza al referendum su lavoro e cittadinanza dell'8 e 9 giugno.

Lavoro, redditi sempre più bassi e precarietà in crescita. Rimini è la provincia che fa peggio in Regione - Redditi sempre più bassi, precarietà diffusa e aumento del numero degli inattivi, nonostante la crescita dell'occupazione.

Stop Straordinari La UIL di Rimini insieme alla UILCOM territoriale é al fianco delle lavoratrici e lavoratori dell'Etichettificio Dany di Riccione in questa battaglia Vai su Facebook

Lavoro, i dati della Cgil: in provincia aumentano le denunce di infortunio e malattia professionale; Rimini, Cisl denuncia il dramma degli infortuni mortali sul lavoro: “Triplicati nel 2024, urge rivoluzione per la sicurezza”; Incidente sul lavoro: 58enne si taglia un dito.

Infortuni e malattie professionali: record di denunce INAIL - INAIL: in forte aumento le malattie professionali e gli infortuni fuori azienda, avvenuti in occasione di lavoro con mezzo di trasporto o in itinere. msn.com scrive

Infortuni sul lavoro, le denunce sono oltre mille al mese - L'Eco di ... - Infortuni sul lavoro, le denunce sono oltre mille al mese ... Come scrive ecodibergamo.it