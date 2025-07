pompei restituiti frammenti di intonaco trafugati 50 anni fa

A Bolton (Uk), qualcuno ha rimesso le mani in soffitta e ha trovato dei pezzi d'intonaco trafugati dal Parco archeologico di Pompei dal caro zio Bob, negli anni Settanta. Il pronipote Paul li ha impacchettati per bene, così da essere sicuro non si rovinassero durante il trasporto, e li ha inviati al sito archeologico. Ha anche allegato un bigliettino in cui ammette il furto: "Ve li restituisco per dovere e con piacere". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

