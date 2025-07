Acerbi Inter il difensore veterano verso la conferma | Il club non ha intenzione di risolvere anticipatamente il contratto a meno che…

Acerbi Inter, il difensore veterano verso la conferma: «Il club non ha intenzione di risolvere anticipatamente il contratto, a meno che.». Lo scenario. Il mercato Inter ha deciso di puntare su un futuro più giovane per il reparto difensivo. La dirigenza nerazzurra ha come obiettivo l’inserimento di un nuovo difensore che possa combinare esperienza immediata e potenziale per crescere con il club nei prossimi anni. Tuttavia, per fare spazio al nuovo innesto, si dovrà verificare un’uscita da parte di uno degli attuali titolari. Acerbi resta, almeno per ora. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Francesco Acerbi, il veterano difensivo classe 1988, non è destinato a lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi Inter, il difensore veterano verso la conferma: «Il club non ha intenzione di risolvere anticipatamente il contratto, a meno che…»

