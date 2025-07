La lotta per il potere a Tripoli e le incertezze di una Libia al bivio

(Tripoli) – La grande cittĂ di Tripoli accoglie con una sensazione di calma apparente in un sabato mattina dove sulla strada dell’aeroporto si incontrano poche auto. La capitale libica conta oltre 3 milioni di abitanti e come la maggior parte delle metropoli arabe di solito è un formicaio brulicante. Le strade sono ampie, soprattutto le principali, poichè venivano utilizzate dal regime di Muammar Gheddafi per imponenti parate militari. Nella parte della cittĂ che si allunga verso il Mediterraneo restano importanti vestigia del passato con architetture ottomane ed europee che si sovrappongono, mentre svettano sulla cittĂ il pugno di grattacieli del Centro Direzionale per gli Affari di Tripoli. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La lotta per il potere a Tripoli e le incertezze di una Libia al bivio

