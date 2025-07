Omicidio di Villa Pamphili Kaufmann interrogato | non risponde al giudice

Scena muta davanti al giudice: Francis Kaufmann si è avvalso della facoltĂ di non rispondere nel corso dell’ interrogatorio di garanzia. Di fronte al giudice per le indagini preliminari e alla presenza del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e del pm Antonio Verdi, l’americano – estradato dalla Grecia – ha scelto di rimanere in silenzio. Kaufmann, recluso nel carcere di Rebibbia, è accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi, Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili a Roma lo scorso 7 giugno. Il giudice sarĂ chiamata a decidere sulla convalida dell’arresto, eseguito sull’ isola di Skiathos il 13 giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann interrogato: non risponde al giudice

Delitto di Villa Pamphilj, la giudice: “Kaufmann ha lasciato i corpi nudi per depistare le indagini e guadagnare tempo” - Francis Kaufmann, alias “Rexal Ford”, il presunto killer di Villa Pamphilj, si sarebbe disfatto dei vestiti della sua compagna “Stella” e della piccola “Andromeda” per depistare le indagini e per guadagnare tempo sulla sua possibile fuga.

