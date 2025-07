Bosnia incendi vicino a Mostar | in fiamme le foreste del sud

Roghi estesi stanno colpendo un'ampia zona boschiva nelle montagne intorno a Mostar, nel sud della Bosnia. Le fiamme interessano aree di difficile accesso, rendendo complesse le operazioni di contenimento. Intanto il Paese è investito da una nuova ondata di calore, con temperature che nella zona di Mostar dovrebbero raggiungere i 35 gradi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bosnia, incendi vicino a Mostar: in fiamme le foreste del sud

In questa notizia si parla di: mostar - bosnia - fiamme - incendi

Bosnia, SkyAlps annuncia voli da Orio a Mostar per la stagione estiva - IN AEROPORTO. La compagnia aerea italiana SkyAlps ha annunciato il programma dei suoi voli da Mostar, nel sud della Bosnia-Erzegovina, per la stagione estiva 2025.

Incendi nella Bosnia meridionale, bruciano i boschi vicino a Mostar - Incendi boschivi stanno devastando una vasta area di foresta e macchia in un territorio montuoso difficilmente accessibile vicino a Mostar, nella Bosnia meridionale.

Vaste zone di foresta bruciano vicino a Mostar mentre la Bosnia affronta una nuova ondata di calore con temperature fino a 35 gradi Vai su Facebook

Bosnia, incendi vicino a Mostar: in fiamme le foreste del sud; Incendi nella Bosnia meridionale, bruciano i boschi vicino a Mostar; Balcani, gli incendi minacciano Albania e Bosnia-Erzegovina: una foresta secolare in fiamme.

Incendi nella Bosnia meridionale, bruciano i boschi vicino a Mostar - Vaste zone di foresta bruciano vicino a Mostar mentre la Bosnia affronta una nuova ondata di calore con temperature fino a 35 gradi ... Da ilfattoquotidiano.it

Caldo: incendi in tutta la Bosnia, chiesti aiuti per Mostar - Caldo: incendi in tutta la Bosnia, chiesti aiuti per Mostar, Fiamme anche a Srebrenica. ansa.it scrive