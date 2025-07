Estate tra le Pagine Forte dei Marmi | prosegue il successo a Villa Bertelli

Tanto pubblico e partecipazione, a Villa Bertelli (illustre location a Forte dei Marmi, in Versilia), in occasione della rassegna letteraria (a cura di Feltrinelli ) ‘Estate tra le Pagine 2025 ‘. Prosegue a ritmo di successo la kermesse letteraria che, ogni martedì e mercoledì di luglio (ore 21), ospita affermati autori. Tra questi Marcello Veneziani, Concita De Gregorio, Andrea Batilla e Filippo Bellantoni. Un dibattito culturale assai interessante in compagnia di importanti giornalisti ed esperti di settore, con un caloroso pubblico che partecipa attivamente ai vari appuntamenti in programma. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

