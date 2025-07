Pisa 45enne arrestato in Piazza dei Miracoli dopo aver aggredito i carabinieri

Pisa, 15 luglio 2025 – È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 45enne extracomunitario, bloccato nel pomeriggio dell’8 luglio in Piazza dei Miracoli dai carabinieri della stazione di Migliarino Pisano. L’uomo, intento a vendere souvenir nella zona monumentale, è stato fermato per un controllo, ma si è rifiutato di fornire le proprie generalità . Alla richiesta dei militari, il 45enne ha reagito con violenza: ha strattonato e colpito gli operatori tentando di sottrarsi al controllo e fuggire. L’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile di Pisa ha permesso di bloccarlo e procedere al suo arresto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, 45enne arrestato in Piazza dei Miracoli dopo aver aggredito i carabinieri

