Favilli si presenta | Avellino scelta giusta voglio essere protagonista

Tempo di lettura: 2 minuti Terzo giorno di ritiro a Rivisondoli per l’Avellino di Raffaele Biancolino. Doppia seduta per i biancoverdi, con lavoro atletico e tattico al mattino e appuntamento pomeridiano alle 17:30 sul campo Comunale. Giornata utile anche per conoscersi meglio, soprattutto con i nuovi volti del gruppo. Su tutti Andrea Favilli, attaccante classe ’97 arrivato a titolo definitivo dopo l’esperienza al Bari. “La trattativa è nata a metĂ giugno – racconta – A Bari si parlava di rinnovo, ma i tempi si sono allungati. L’Avellino mi ha cercato, c’è stata subito apertura da parte mia e abbiamo chiuso in pochi giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Favilli si presenta: “Avellino scelta giusta, voglio essere protagonista”

In questa notizia si parla di: favilli - avellino - presenta - scelta

L’Avellino pianifica la rifinitura dell’attacco: trattative avanzate per Crespi e Favilli - L’Avellino interviene con decisione sul fronte offensivo. La società biancoverde ha definito l’intesa con la Lazio per Valerio Crespi, destinato a ricoprire lo spazio lasciato vacante da Jan Zuberek, che si appresta a fare ritorno all’Inter al termine del prestito.

UFFICIALE – Favilli è un nuovo calciatore dell’Avellino: i dettagli - Tempo di lettura: < 1 minuto  L’ U.S. Avellino 1912 ha ufficializzato l’ingaggio di Andrea Favilli, attaccante classe 1997, che da oggi entra a far parte della rosa biancoverde.

Dopo Favilli e Milani, l’Avellino accelera: doppio innesto in arrivo - Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino inizia a prendere forma, giovedì mattina le prime visite mediche.

Il primo allenamento della nuova stagione dell'Avellino | In diretta da Sturno | In tv seguici su Prima TivvĂą canale 17 e Telenostra canale 19 Vai su Facebook

Napoli, Beukema è più vicino. Primo colpo Avellino, ufficiale Favilli; Avellino, è il giorno di Favilli e Milani; Avellino in Serie B: tra il colpo Favilli e il sogno Insigne, il mercato si accende in Irpinia.

Giannitti: "Favilli sarebbe un grande innesto per l'Avellino. Può ... - Ma per me con Favilli, Patierno e Lescano, l'Avellino, in questo momento, ha un parco attaccanti importante che può fare bene in B". Scrive msn.com

Napoli, Beukema è più vicino. Primo colpo Avellino, ufficiale Favilli - Distanza minima da coprire con il Bologna per il difensore olandese. Segnala rainews.it