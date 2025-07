Occupazione israeliana della Palestina 30 nazioni si sono riunite in Colombia per discutere la fine

Gaza, via libera all’occupazione Israeliana: controllo totale e deportazioni - Roma, 6 mag – La scorsa notte il governo israeliano ha approvato all’unanimità un nuovo piano militare per la Striscia di Gaza, che prevede – secondo fonti interne riportate da Haaretz e Times of Israel – la conquista totale della Striscia, lo spostamento forzato della popolazione verso sud (leggere anche “deportazione”), e il mantenimento stabile dei territori occupati.

UNRWA: L'occupazione israeliana ha costretto la maggior parte della popolazione di Gaza ad ammassarsi in un'area di non piĂą di 55 chilometri quadrati. Domenica 13 luglio 2025 | 10:40 Al-Hadaf News - Striscia di Gaza Adnan Abu Hasna, consulente per i m

Occupazione israeliana della Palestina, 30 nazioni si sono riunite in Colombia per discutere la fine; “Dall’economia di occupazione all’economia di genocidio”: il nuovo rapporto di Francesca Albanese denuncia la complicità aziendale e accademica nel sistema israeliano nei Territori Palestinesi Occupati; Assemblea generale Onu: “Israele deve cessare l'occupazione illegale del Territorio palestinese”.

Gaza e Cisgiordania: “Sterminio e occupazione in Palestina sono un grande business” - nel Rapporto che stava preparando per le Nazioni Unite avrebbe documentato le aziende che si arricchiscono con il sangue di Gaza. Segnala msn.com

Le aziende energetiche fossili coinvolte nell’occupazione illegale della Palestina - “Le compagnie energetiche internazionali hanno alimentato il genocidio israeliano ad alto consumo energetico”. qualenergia.it scrive