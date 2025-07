Ho avuto un piccolo intoppo che spero di superare ma so di non essere solo | il video-messaggio di Igor Protti

“Ho avuto un piccolo intoppo che spero di superare”. Igor Protti è tornato a parlare e lo ha fatto – come in occasione dell’annuncio della malattia – con un video su Instagram. L’ex attaccante di Livorno e Bari ha iniziato il primo ciclo di chemioterapia. “Io nel frattempo continuo la mia lotta e dopo l’intervento di cui avevo scritto ho finito il primo ciclo di chemioterapia di 48 ore”, ha spiegato Protti. L’ex Serie A ha parlato appunto di un “piccolo intoppo”, ma ha aggiunto: “So di non essere solo, oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia ci siete anche voi e vi ringrazio”. All’inizio del video però Igor Protti ci ha tenuto a ringraziare quanti gli hanno mostrato vicinanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

