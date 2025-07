Milan ma chi arriva dopo Modric? Lo stallo per Jashari e l’idea Breel Embolo in attacco

L’entusiasmo era molto, ieri. Perché vedere Luka Modric a Milano e con la maglia del Milan, non è certo una cosa di poco conto. Solo che il problema è un altro: oltre a lui (e Ricci, arrivato la scorsa settimana), Allegri non ha giocatori nuovi con cui lavorare. Anzi, sono partiti Theo Hernandez e soprattutto Reijnders, due cessioni importanti che servono anche per rifinanziare il mercato in entrata. O almeno, così dovrebbe essere. Anche per i lombardi, questo calciomercato si sta rivelando molto più faticoso del previsto. Chi si è mosso subito e con decisione è il Napoli, ma non è nemmeno troppo una sorpresa: Conte voleva immediate garanzie, la società aveva già ampio credito dopo la cessione di Kvaratskhelia dello scorso gennaio (e in queste settimane conta comunque di chiudere anche per l’addio di Osimhen) e soprattutto non ha bisogno di rifondare, ma di puntellare la rosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milan, ma chi arriva dopo Modric? Lo stallo per Jashari e l’idea Breel Embolo in attacco

