Semestre filtro di medicina e chirurgia | il collegio Ghislieri pronto ad ospitare gratis chi vuole studiare a Pavia

Pavia, 15 luglio 2025 – Il collegio Ghislieri ospiterĂ gratuitamente gli studenti interessati a seguire i corsi del semestre filtro di medicina e chirurgia in lingua italiana che si terranno a Pavia. Per loro sarĂ attivato un percorso di accompagnamento (in presenza) per sostenerli nel superamento dello sbarramento che prevede un tutorato individuale, seminari e conferenze, mentorship personalizzata, supporto accademico e motivazionale. Al momento dell’iscrizione, i ragazzi devono segnalare la preferenza per la frequenza a distanza o in presenza ai corsi. A coloro che indicheranno di voler frequentare, verrĂ immediatamente assegnata la stanza in collegio, che dovrĂ essere lasciata se, al termine del semestre filtro, non risulteranno vincitori di un posto a medicina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

