Security Manager di Amiu | esposto in Procura di un candidato escluso

Non c'√® pace per Amiu Puglia, l'azienda √® stata oggetto di un nuovo esposto presso la Procura della Repubblica di Foggia. A presentarlo √® stato Francesco Ferraro, che ha gettato ombre sull'incarico di security manager, al quale si era candidato, ripercorrendo¬†le tappe della vicenda, a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: security - manager - amiu - esposto

Tetto d amianto forato nella rimessa Amiu: un esposto in Procura - Sono in tanti, adesso, i lavoratori dell Amiu che quando entrano nella rimessa di via Merano si guardano istintivamente sopra la testa. Lo riporta ilgiornale.it

Amiu, tutti gli imprenditoriindagati per corruzione - Il giro degli imprenditori in affari con i manager Amiu (l‚Äôazienda comunale della nettezza urbana) era molto più ampio di quanto trapelato finora. Riporta ilsecoloxix.it