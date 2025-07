Tentato femminicidio a Cava | arrestato l’uomo sotto choc i parenti

Tempo di lettura: < 1 minuto È piantonato dalla polizia in ospedale l’uomo che secondo una prima ricostruzione, intorno all’1:30 di questa notte ha colpito all’addome la moglie mentre la donna era ancora a letto e poi ha tentato di suicidarsi tagliandosi la gola. Il fatto è accaduto in un’abitazione nella frazione Santa Lucia, a Cava de’ Tirreni, dove i coniugi vivevano insieme ai figli minorenni. Tra le prime reazioni rispetto all’episodio che ha riportato alla mente il femminicidio di Nunzia Maiorano c’è quello della consigliera comunale Filomena Avagliano, membro dell’associazione Resilienza che si batte da anni contro la violenza di genere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentato femminicidio a Cava: arrestato l’uomo, sotto choc i parenti

