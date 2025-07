Il Caso di Stefano Nazzi debutta su Rai 3 nel mercoledì di Chi l’ha Visto

Il mercoledì sera di Rai 3, orfano di Chi l’ha visto? per la pausa estiva, non abbandona il genere crime. A partire da mercoledì 16 luglio, debutta Il Caso, un nuovo programma investigativo di nera condotto da Stefano Nazzi. In quattro episodi, il giornalista ripercorrerĂ alcune tra le vicende giudiziarie piĂą discusse della storia italiana contemporanea, partendo dagli omicidi, approfondendo gli sviluppi e gli snodi giudiziari, fino a come i media ne hanno cambiato la percezione. Un racconto realizzato attraverso immagini d’archivio, testimonianze e il contributo di esperti, tra cui magistrati, criminologi, genetisti forensi e giornalisti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

