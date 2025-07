Sapete che Wanna Marchi ha un figlio famoso? Non solo Stefania Nobile | ecco l’altro figlio

Non tutti sanno che Wanna Marchi, la regina indiscussa delle televendite italiane, non è madre solo della nota Stefania Nobile. Nella sua vita c’è anche un altro figlio, Maurizio Nobile, che ha scelto un percorso ben diverso da quello della madre e della sorella. Maurizio, infatti, è un affermato gallerista e antiquario che ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama artistico internazionale. La storia del primogenito della Marchi è tornata alla ribalta durante un’intervista rilasciata dalla stessa Wanna, che ha raccontato con orgoglio e naturalezza del suo rapporto con il figlio e del momento in cui ha scoperto la sua omosessualitĂ . 🔗 Leggi su Donnapop.it

