Irpef cambia tutto | più tutele fiscali anche per chi ha familiari non a carico

Chi vive con fratelli o sorelle, chi si prende cura dei figli del coniuge scomparso o di quelli nati fuori dal matrimonio, potrebbe presto vedersi riconosciuto un sostegno fiscale finora inaccessibile. È questa una delle novità più significative contenute nella bozza del nuovo decreto legislativo in materia Irpef, attualmente al vaglio del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento, in sintonia con un'idea più ampia e inclusiva di “famiglia”, punta ad allargare il perimetro dei beneficiari fiscali, andando oltre le tradizionali detrazioni per i familiari a carico. Ecco tutto ciò che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Irpef, cambia tutto: più tutele fiscali anche per chi ha familiari non a carico

