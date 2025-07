Gaza ucciso mentre portava acqua ai profughi Ramez Almajdalawi | suo fratello Raed è medico a Brescia | Dolore e vuoto

Tocca anche Brescia una delle ultime stragi¬†di civili in Medioriente. √ą morto a Gaza, colpito da un drone israeliano, Ramez Almajdalawi, 45enne fratello di Raed Almajdalawi, radiologo della clinica Poliambulanza di Brescia e presidente di PalMed Italia Onlus, associazione indipendente, apolitica e senza fini di lucro con sede a Brescia. "Sento dolore e vuoto‚ÄĚ. " Mi sento perso e frustrato. Mi mancher√† tantissimo, sar√† difficile affrontare la sua perdita. Era il mio miglior amico ed eravamo molto legati. Il mio punto di riferimento. Sento dolore e vuoto, ma sono orgoglioso di lui perch√© ha sempre aiutato i bisognosi" ha scritto il medico sui social confermando la morte del fratello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Gaza, ucciso mentre portava acqua ai profughi Ramez Almajdalawi: suo fratello Raed √® medico a Brescia: ‚ÄúDolore e vuoto‚ÄĚ

