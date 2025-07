Didacta Italia edizione Trentino dal 22 al 24 ottobre 2025 | aperte le iscrizioni agli eventi

Indire - Sono aperte le iscrizioni agli eventi del programma scientifico di Didacta Italia– Edizione Trentino, spin off dell’edizione nazionale, che si svolgerĂ dal 22 al 24 ottobre nel Quartiere Fieristico di Riva del Garda. Con l’edizione trentina, Didacta Italia, l’evento piĂą importante dedicato alla formazione e l’innovazione didattica, taglia il traguardo della sua dodicesima edizione. Per la prima volta un’edizione regionale coinvolgerĂ in particolar modo tutte le regioni del nord Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it