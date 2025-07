Martedì 15 luglio la seconda serata in Piazza della Libertà . Tutte le info utili per partecipare Dopo il trionfo dell’opening show con Capo Plaza, che ha entusiasmato oltre 10mila spettatori accorsi da tutta Italia, SalernoSounds 2025 è pronto a vivere il suo secondo, attesissimo capitolo. Domani sera, martedì 15 luglio, sarà Irama a salire sul palco dell’Arena Grandi Eventi in Piazza della Libertà , pronto ad accendere la serata con tutta la potenza della sua musica. Il suo tour IRAMA LIVE 2025 sta infiammando i festival più importanti del Paese, portando sul palco una scaletta intensa e coinvolgente, tra successi intramontabili e nuove emozioni. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, Irama pronto a movimentare SalernoSounds 2025