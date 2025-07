Dagli autori di ER Medici in prima linea nuove sfide in un pronto soccorso Dal 24 settembre sarà disponibile anche in Italia la nuova serie con Noah Wyle

R oma, 14 lug. (askanews) – Fra ascolti record e critica entusiasta (e una seconda stagione già confermata), in America è un vero e proprio fenomeno di costume: in esclusiva su Sky e NOW dal 24 settembre, sarà presto disponibile anche in Italia The Pitt, nuovo medical drama con Noah Wyle, di cui è stato rilasciato oggi il trailer italiano. Leggi anche › Una figlia in pericolo, un amore sbagliato: su Canale 5 inizia oggi la serie turca “Innocence” “The Pitt”, il nuovo medical drama a settembre su Sky e NOW. Firmata da R. Scott Gemmill, già dietro al successo di “E.R. – Medici in prima linea” e “NCIS: Los Angeles”, e targata HBO Max Original in America e Sky Exclusive in Italia, The Pitt è ambientata in un moderno pronto soccorso di Pittsburgh e offre uno sguardo crudo e realistico sulla medicina d’urgenza, raccontando in 15 episodi le storie degli operatori sanitari che, tra corsie affollate e decisioni da prendere in pochi istanti, combattono ogni giorno per salvare vite. 🔗 Leggi su Iodonna.it

