Autista non fa salire ragazza fuori fermata | lei blocca l’autobus e il padre si unisce alla protesta Caos a Vimercate

Vimercate (Monza e Brianza), 15 luglio 2025 – Una ragazza blocca un autobus solo perché non l’aveva lasciata salire fuori fermata. Con lunghi momenti di attesa e l’intervento del padre della giovane che si è unito alla protesta incurante di avere appena interrotto un servizio pubblico cagionando fra l’altro ritardi e disagi agli altri passeggeri. È accaduto qualche giorno fa a Vimercate, a raccontarlo una dei passeggeri. “La tratta dell'autobus Z319, che portava da Ronco Briantino ad Arcore, è stata interrotta all'altezza del Moriano (in via Galbussera, ndr) da una ragazza che, al rifiuto dell'autista di f arla salire al di fuori della fermata, si è posizionata davanti all'autobus bloccandolo per una ventina di minuti circa”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

