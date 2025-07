Sanità il ministero compila la mappa dei 21 ospedali d' eccellenza | 12 sono al Nord sette al Centro e solo due al Sud

I viaggi della speranza verso le strutture all'avanguardia costano intorno ai 3 miliardi l'anno. E da Roma arriva un nuovo progetto per garantire cure di alto livello su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sanità, il ministero compila la mappa dei 21 ospedali d'eccellenza: 12 sono al Nord, sette al Centro e solo due al Sud

Sanità, Schillaci (M5S): "Ministero chiede chiarimenti su probabile buco da 40 milioni in Sicilia" - “La situazione della sanità pubblica in Sicilia si aggrava di giorno in giorno. Il ministero della Salute ha scritto una nota ufficiale con la quale sostiene che ci sia un probabile buco di 40 milioni di euro nei conti dell’assessorato alla Salute, legato ai posti letto post-Covid.

Sanità privata e socio-sanitaria in sciopero: UGL in presidio al Ministero, Capone e Giuliano chiedono il rinnovo del contratto per oltre 200.000 operatori - Sciopero Sanità privata, UGL: “Per il rinnovo del contratto AIOP-ARIS il tempo dell’attesa è scaduto.

Sanità, Giuliano (UGL): “Dal Ministero della Salute apertura per contratto unico degli operatori. Il Governo lavori per un provvedimento epocale” - “L’apertura del Ministero della Salute all’avvio di un confronto per arrivare a un contratto unico della sanità, che coinvolga quindi gli operatori del pubblico e del privato, è un momento epocale.

Sanità, il ministero compila la mappa dei 21 ospedali d'eccellenza: 12 sono al Nord, sette al Centro e solo due al Sud; SID il Portale del Mare.