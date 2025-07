Tragedia a Corfù | 17enne cade dal balcone durante una vacanza con gli amici | è gravissimo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Giovane in condizioni critiche dopo un volo di sette metri. Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone di un appartamento a Corfù, dove stava trascorrendo una vacanza insieme a un gruppo di amici. Il giovane è precipitato da un’altezza di circa sette metri, dal secondo piano dell’abitazione presa in affitto. Le sue condizioni sono gravissime e al momento è ricoverato in ospedale, in lotta per la vita. L’incidente nella notte tra il 10 e l’11 luglio. L’episodio si è verificato nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 luglio. Gli amici, tutti coetanei del ragazzo, sono stati i primi a soccorrerlo e hanno immediatamente chiamato i servizi di emergenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

