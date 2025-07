Sabato d’Estate in famiglia alla Casina di Raffaello

Fino alla prima settimana di agosto, ogni sabato, Casina di Raffaello offre alle famiglie con bambine e bambini rimasti in cittĂ , la possibilitĂ di trascorrere del piacevole tempo libero nel verde di Villa Borghese con le attivitĂ di Sabato d’Estate - Summer Saturday. In programma visite. 🔗 Leggi su Romatoday.it

